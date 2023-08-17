السلطات الباكستانية تلقي القبض على 129 شخصا بعد اعتداءات على الكنائس

ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية أن السلطات الباكستانية ألقت القبض على 129 شخصا خلال مداهمات ليلية على خلفية اعتداءات طالت الكنائس ومنازل للمسيحيين، إثر تدنيس رجل مسيحي القرآن.

ولم تقع إصابات حيث انتقل المسيحيون الذين يعيشون في منطقة سكنية بمدينة جارانوالا في حي فيصل أباد بسرعة إلى أماكن أكثر أمانا مع عائلاتهم في أعقاب واحدة من أكثر الهجمات دموية في باكستان ضد المسيحيين.

وعاد المسيحيون ببطء إلى منازلهم، اليوم الخميس، فقط ليروا تدمير كنيسة واحدة على الأقل تم حرقها. كما تضررت أربع كنائس أخرى. وأشعلت النيران في نحو 24 منزلا أو لحقت بها أضرار بالغة خلال أعمال الشغب.

وقال قس محلي خالد مختار، في تصريحات نشرتها الوكالة، إن معظم المسيحيين الذين يعيشون في المنطقة قد فروا إلى أماكن أكثر أمانا، متابعا: "أغلب الكنائس الـ17 في جارانوالا قد تعرضت للهجوم. حتى منزلي احترق".

ووصلت وفود من رجال الدين المسلمين إلى جارانوالا للمساعدة في تهدئة الوضع، حيث قامت قوات الأمن بدوريات في المنطقة.

وأغلقت السلطات المحلية المدارس والمكاتب الحكومية وحظرت التجمعات لمدة أسبوع لمنع اندلاع مزيد من العنف.

وأثارت أعمال العنف إدانة على مستوى البلاد، حيث أمر رئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق كاكر الشرطة بإلقاء القبض علي مثيري الشغب.