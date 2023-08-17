تفاصيل سرقة مليون و720 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بالقليوبية

كشفت تحريات أجهزة الأمن في مديرية أمن القليوبية، تفاصيل سرقة مليون و720 ألف جنيه من سيارة نقل أموال تابعة لإحدى الشركات بمحافظة الغربية، بعد سرقتها في مدينة بنها.

وأوضحت التحريات، أن حارس الأمن المتهم بالسرقة يعمل في الشركة منذ 3 أيام فقط وأنه كان يرافق السيارة بصحبة السائق ومندوب لنقل الأموال وغافلهما، وقام بتنفيذ جريمته في الطريق بنطاق محافظة القليوبية أثناء قدومهما من محافظة الغربية مقر الشركة، حيث تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية بالتنسيق مع أمن الغربية جهودهما لضبط المتهم.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد ورود بلاغًا من مندوب شركة نقل أموال ومقرها الرئيسي بمحافظة الغربية، يفيد بقيام حارس الأمن المرافق لهم بالسيارة بالاستيلاء على حقيبتين بهما أموال خاصة بالشركة من السيارة وفر هاربا.

توصلت تحريات العميد محمد السعيد رئيس فرع البحث الجنائي بشمال القليوبية أن المتهم يدعى " خالد ح ن" 37 سنة حارس أمن خاص، ومقيم دائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية.

وأنه يعمل فى الشركة منذ حوالى 3 أيام فقط، وطلب من مرافقيه أن ينتظرهم في السيارة وقام بتغفيلهما واستولى على حقيبتي أموال بهما مبلغ مليون و720 ألف جنيه.