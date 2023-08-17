رئيس "الشهداء" بالمنوفية يتفقد سير العمل بمجمع خدمات المواطنين بزاوية البقلي

تفقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم سير العمل بمجمع خدمات المواطنين بالوحدة القروية بزاوية البقلي بمرافقة سكرتير الوحدة.

وتأكد رئيس المدينة خلال الجولة من التزام الموظفين بأماكنهم، وانتظام العمل بكافة أقسام وإدارات المجمع المختلفة، وقام بالاطلاع على دفاتر الحضور والإنصراف، مؤكدًا ضرورة تحري الدقة في العمل والتيسير على المواطنين.

وجدير بالذكر أن مجمع خدمات المواطنين قد أقيم على مساحة ٤٠٠ متر٢، ويتكون من ثلاثة طوابق تشمل مركز تكنولوجي، سجل مدني، شهر عقاري، مكتب بريد، وحدة محلية، مجلس محلي، مكتب تموين مما يسهم فى إنهاء معاناة سكان القرى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.