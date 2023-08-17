رسمياً.. اتحاد الطائرة يتلقي موافقة مجلس الوزراء على رعاية بطولة أفريقيا

تلقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، منذ قليل، خطاب من قبل وزارة الشباب والرياضة يفيد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على رعاية البطولة الأفريقية للكرة الطائرة للرجال التى ستقام خلال الفترة من ١ وحتى ١٤ سبتمبر المقبل بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وانهي مجلس إدارة الاتحاد تشكيل اللجان الخاصة بالبطولة وتم الاستقرار على تكليف المهندس ياسر قمر برئاسة اللجنة العليا للبطولة وتكليف تامر بيبرس عضو المجلس برئاسة بعثة منتخب مصر المشاركة بالبطولة

وتكليف حسن عابد المدير التنفذي للاتحاد مديراً للبطولة بعد نجاحه الكبير في نفس المنصب خلال استضافة مصر للبطولة العربية للأندية والتى فاز بلقبها النادي الأهلي من مصر.

ويواصل مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاته المستمر مع اللجان المكلفة بتنظيم البطولة للاطمئنان على الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة قبل إنطلاق هذا الحدث

وتلقي مجلس الادارة خلال هذه الفترة موافقة الدول التى ترغب في المشاركة بالبطولة..

ومن المتوقع ان يصل عدد المشاركين في بطولة أفريقيا بالقاهرة ٥٠ دولة نظراً لرغبة العديد من دول قارة أفريقيا التواجد بمصر والمشاركة بالبطولة الهامة.