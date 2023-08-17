سقوط 3 عاطلين بحوزتهم 19 كيلو أستروكس وحشيش بمناطق السلام وبدر والمقطم

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 19 كيلو أستروكس وحشيش بمناطق السلام وبدر والمقطم.

وتعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 15 كيلو جرام –كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار –سيارة"ملكه" - مبلغ مالى).

كما تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته(كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,700 كيلو جرام – فرد محلى الصنع وطلقات من ذات العيار- مبلغ مالى)، وضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته(كمية من مخدر الحشيش وزنت 900 جرام –مبلغ مالى).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.