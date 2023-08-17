المشدد 6 سنوات لعاطل سرق مشغولات ذهبية في الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل لاتهامه بسرقة مصوغات ذهبية من السيدات بأسلوب النصب .

وتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من ربة منزل وشقيقتها - مقيمتان بدائرة القسم) بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال عليهما من خلال الزعم بمعرفته بإحدى السيدات التى تساعد الفتيات المقبلين على الزواج ماديًا وإمكانية مساعدتهما فى شراء المستلزمات المنزلية، حيث قام باصطحابهما لمقابلة السيدة المشار إليها وحال انتظار المزمع تقابلهما معها تمكن من سرقة خاتم ذهب وهاتف محمول من الثانية بالإكراه باستخدام (سلاح أبيض)، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى الهاتف المحمول المستولى عليه - ٢ فاتورة بيع مشغولات ذهبية - إيصالات إيداع مبلغ مالى - سلاح أبيض وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، واعترف أن المضبوطات والمبالغ المالية من متحصلات وقائع سرقات أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.