الأونروا تدعو المسلحين لإخلاء منشآتها فورًا بمخيم عين الحلوة في لبنان

الخميس 17/أغسطس/2023 - 12:31 م

دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) جميع الجهات المعنية إلى إخلاء مبانيها فورًا في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في نطاق مدينة صيدا بمحافظة الجنوب اللبنانية، وذلك بعدما تلقت الأونروا تقارير تفيد بأن جهات مسلحة ما تزال تحتل منشآتها بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة.

وأكدت الأونروا -في بيان اليوم الخميس- أن منشآت الأونروا تعرضت لأضرار جراء الاقتتال الأخير في المخيم، مشددة على ضرورة إخلاء المباني حتى تتمكن الوكالة من استئناف الخدمات الحيوية وتقديم المساعدة إلى جميع لاجئي فلسطين المحتاجين.