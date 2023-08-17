أونكتاد: إفريقيا يمكن أن تصبح قوة جديدة في سلاسل الإمداد الدولية

الخميس 17/أغسطس/2023 - 12:29 م

أكد التقرير الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الاقتصادات الإفريقية يمكن أن تسهم بشكل كبير في سلاسل الإمداد الدولية عبر الاستفادة من مواردها الهائلة من المواد التي تحتاجها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وأسواقها المتنامية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أشار التقرير الخاص بالتنمية الاقتصادية في إفريقيا إلى أن خلق بيئة مواتية للصناعات التكنولوجية سيساعد في رفع الأجور، التي يُقدر أدنى معدلاتها بمئتين وعشرين دولارا شهريا، فيما يبلغ معدل الأجور في الأمريكتين 668 دولارا.

وأكد التقرير حاجة القارة الإفريقية لمزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة للمساعدة في سد فجوة الاستثمار الكبيرة في هذا المجال والتصدي للعقبات الأخرى أمام تصنيع لوحات الطاقة الشمسية في القارة.