خبيرة اقتصادية: مشروعات التنمية في غرب مصر نموذج لعبقرية المكان

قالت الدكتورة وفاء علي خبيرة الاقتصاد والطاقة، إن المشروعات غرب مصر تعتبر نموذجا لعبقرية المكان وشخصية مصر التى تحدثها عنها من قبل عبقرى الجغرافيا جمال حمدان، مضيفة أننا نطبق نظريات بمنتهى الإرياحية فى هذه المناطق التى تمتعت بالبعد الاستراتيجى المصرى والقوة الشاملة الضاربة لمصر لحماية هذه المناطق.

وأضافت وفاء، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الدولة تعمل على عدة محاور منها محور الحيز الجغرافى لمصر والذى قمنا بعمل شرايين جديدة للحياة فيه بالتطور الآمن الموجود بالطريق الساحلى وغيره من شبكات الربط الموجودة فى هذه الأماكن الغربية وغيرها.

وأشارت إلى أن المحور الثانى وهو خلق مجتمعات عمرانية جديدة، حيث تم إنارة العقول وخلق وسط جديد يبعد بعيدا عن التطرف والإرهاب.

وأكملت: “ربطنا نظريتنا فى ربط التعليم الفنى بسوق العمل ما يتطلبه الجامعات المصرية والتخصصات المطلوبة فى المنطقة، حيث تم إنشاء مدرسة الضبعة التكنولوجية”.