بالصور.. حصاد 745 ألف متر مكعب من مياه الأمطار بسانت كاترين

تعرضت مدينة سانت كاترين، لسقوط أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، وسط فرحة من الأهالي، خاصة قاطني القرى والوديان والتجمعات البدوية، التي تعتمد على المطر في الزراعات الموسمية ورعي الأغنام والإبل، وتعاملت منشآت الحماية بكفاءة مع العاصفة المطرية ووفرت الحماية للمواطنين والمنشآت بالمنطقة؛ حيث جرى تنفيذ بحيرتان صناعيتان وسد واحد بسعة ١.١٠ مليون متر مكعب ، وعدد ٢٤٤ بحيرة جبلية بمحيط سانت كاترين، وبلغ حصاد مياه الأمطار ٧٤٥ ألف متر مكعب من المياه، وحماية الطرق والتجمعات السكنية والوضع حاليا مستقر بالمنطقة، وجميع الأعمال الصناعية المنفذة بحالة فنية .

وكان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، قد تلقى تقريرًا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية لاستعراض اجراءات الحماية من أخطار السيول، وموقف التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تساقطت علي منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء يومى ١٤ و ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ .

وأكد الدكتور سويلم أن منشآت الحماية وحصاد مياه الامطار وبالأخص البحيرات الجبلية التى جرى تنفيذها بالأودية الفرعية بمحيط مدينة سانت كاترين تمكنت من التعامل بكفاءة مع العاصفة المطرية الأخيرة وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت بالمنطقة من تأثير السيول . وأوضح أنه جرى تنفيذ أعمال صناعية للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمدينه سانت كاترين تتضمن عدد ٢ بحيرة صناعية بسعة تخزينية واحد مليون متر مكعب تقريبا بمنطقتى الواطية والزيتونة.

كما جرى تنفيذ سد على وادي الإسباعية بسعة ١٠٠ ألف متر مكعب، بالإضافة إلى ٢٤٤ بحيرة جبلية فى الأودية الفرعية بمحيط المدينة والتجمعات البدوية التابعة لها.

وأضاف: أنه نتيجة للعاصفة التى تعرضت لها المدينة فقد تم حصاد ما يقرب من ٧٤٥ ألف متر مكعب من المياه، حيث قام سد وادي "المرة والعرادة" (وهو سد إعاقة على طريق كاترين - نويبع) بحجز حوالى ٧٠٠ ألف متر مكعب من المياه بالإضافة لحماية الطريق والتجمعات السكنية خلف السد ، كما تم إمتلاء البحيرة الجبلية الواقعة على مخر سيل وادى الحداية بسعة ٥ آلاف متر مكعب، كما قام سد وادى الإسباعية بمدينة كاترين بحجز ما يقرب من ١٠ آلاف متر مكعب والسد بحالة جيدة، كما امتلأت البحيرة الجبلية المنفذة بوادى المرة بسعة ١٠ آلاف متر مكعب.

كما مر سيل وادى المعادة عبر المجرى الصناعى المنشأ بهذا الخصوص مع إمتلأ عدد ٢ بحيرة جبلية منفذة على الوادى بسعة ٥ آلاف متر مكعب، وتم حصاد ما يقرب من ١٥ ألف متر مكعب فى عدد ٤ بحيرات من ضمن ٦ بحيرات منفذة فى منطقة النبى صالح ولا توجد أى آثار سلبية للسيل.

كما مر سيل خفيف بمنطقة الزيتونة بسانت كاترين في مجراه الطبيعي ولم يؤثر علي حركة الطريق ، والوضع حاليا مستقر بمنطقة سانت كاترين وجميع الأعمال الصناعية المنفذة بحالة فنية جيدة.

367730337_272142315535065_6909159688211787272_n

367680632_204505662599909_3846611685900788797_n

367676049_853395213015359_4073429317012611654_n