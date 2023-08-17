الجيش السوداني: الدعم السريع تواصل انتهاكاتها ضد المواطنين

قال المُتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، إن الدعم السريع تواصل انتهاكاتها ضد المواطنين، حيث قامت أمس، بقصف عشوائي لمنطقة شمبات؛ مما تسبب في مقتل وإصابة عدد من المدنيين، كما قامت قوة أخرى في حي المواليد بأم درمان بإجبار سكان الحي على إخلاء منازلهم بالقوة، ثم قامت بنهب محتويات كل منازل الحي.

وأضاف الجيش في بيان نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن قواتنا تصدت في كادقلي لمحاولة هجوم فاشلة من قبل الدعم السريع، وكبدت العدو خسائر كبيرة، تمثلت في تدمير دبابتين وعدد من العربات القتالية واستلام دبابتين وقتل نحو "40" متمردًا وتشتت بقية قوات العدو ولاذت بالفرار.

وتابع: أن قوة من الدعم السريع على متن"8" عربات مقاتلة حاولت التسلل إلى بعض المواقع الدفاعية بمحيط منطقة بحري العسكرية، تصدت لهم قواتنا، وتم قتل "5" من المتمردين واستلام عدد من الأسلحة وتم طرد العدو.

وأكد بيان القوات المسلحة السودانية أن قوات الجيش وجهت ضربات لأهداف مُعادية في مناطق الباقير وسوبا ومناطق أخرى، وكبدت المتمردين خسائر كبيرة في الأفراد والمركبات القتالية.