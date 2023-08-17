أوكرانيا: مقتل وإصابة 8 أشخاص في قصف روسي استهدف خيرسون

الخميس 17/أغسطس/2023 - 11:57 ص

أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، أولكسندر بروكودين، مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين؛ جراء قصف روسي استهدف منطقة خيرسون.

وقال بروكودين -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الخميس- "شن الجيش الجيش الروسى، خلال اليوم الأخير، 78 غارة على منطقة خيرسون".

وأضاف خلال اليوم الماضي شنت القوات الروسية "78 غارة، حيث أطلقت 422 قذيفة هاون ومدفعية ودبابات وأنظمة إطلاق متعددة وطائرات بدون طيار"، مشيرا إلى أن الجيش الروسي قصف الأحياء السكنية للمناطق المأهولة ومباني مؤسسة تعليمية ومؤسسة رعاية صحية في مدينة خيرسون.

من جانب أخر أعلن بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم دونيتسك، اليوم الخميس، إصابة شخصين من سكان المنطقة في قصف روسي لمنطقة دونيتسك.

وقال كيريلينكو -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية-: "أمس، أصاب الروس اثنين من سكان منطقة دونيتسك: في فوهليدار وستيبانيفكا".

وأشار المسئول الأوكراني أيضا إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أمس الأربعاء أن الجيش الروسي، ضرب منطقة أفديفكا في دونيتسك باستخدام الدبابات وأنظمة إطلاق متعددة.