ads
الخميس 17 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قصف روسي لمنطقة دونيتسك وإصابة مدنيين

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلن بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم دونيتسك، اليوم الخميس، إصابة شخصين من سكان المنطقة في قصف روسي لمنطقة دونيتسك. 
وقال كيريلينكو -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية-: "أمس، أصاب الروس اثنين من سكان منطقة دونيتسك: في فوهليدار وستيبانيفكا".
وأشار المسئول الأوكراني أيضا إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.
وكانت أوكرانيا قد أعلنت أمس الأربعاء أن الجيش الروسي، ضرب منطقة أفديفكا في دونيتسك باستخدام الدبابات وأنظمة إطلاق متعددة.

دونيتسك ستيبانيفكا