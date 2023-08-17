قصف روسي لمنطقة دونيتسك وإصابة مدنيين

الخميس 17/أغسطس/2023 - 11:54 ص

أعلن بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم دونيتسك، اليوم الخميس، إصابة شخصين من سكان المنطقة في قصف روسي لمنطقة دونيتسك.

وقال كيريلينكو -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية-: "أمس، أصاب الروس اثنين من سكان منطقة دونيتسك: في فوهليدار وستيبانيفكا".

وأشار المسئول الأوكراني أيضا إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أمس الأربعاء أن الجيش الروسي، ضرب منطقة أفديفكا في دونيتسك باستخدام الدبابات وأنظمة إطلاق متعددة.