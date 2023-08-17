نتائج التصفيات النهائية للمسابقة الكتابية في سفر التكوين بسوهاج

نظم مكتب التعليم المسيحي بايبارشية سوهاج للاقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، التصفيات النهائية للمسابقة الكتابية في سفر التكوين للمراحل الثلاث (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية)، وذلك تحت رعاية الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك .

وجاءت النتيجة النهائية كالتالي:

حصول كنيسة السيدة العذراء، بالخزندارية على المركز الأول في المرحلتين الابتدائية، الثانوية، حصول كنيسة مار جرجس، بساحل طهطا على المركز الثاني في المرحلة الابتدائية، وحصول كنيستي الساحل، والخزندارية على المركز الأول بعد ثلاث جولات، انتهت بالتعادل بين الفريقين.