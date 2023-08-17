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الخميس 17 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

نتائج التصفيات النهائية للمسابقة الكتابية في سفر التكوين بسوهاج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 نظم مكتب التعليم المسيحي بايبارشية سوهاج للاقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، التصفيات النهائية للمسابقة الكتابية في سفر التكوين للمراحل الثلاث (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية)، وذلك تحت رعاية الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك .

وجاءت النتيجة النهائية كالتالي:

حصول كنيسة السيدة العذراء، بالخزندارية على المركز الأول في المرحلتين الابتدائية، الثانوية، حصول كنيسة مار جرجس، بساحل طهطا على المركز الثاني في المرحلة الابتدائية، وحصول كنيستي الساحل، والخزندارية على المركز الأول بعد ثلاث جولات، انتهت بالتعادل بين الفريقين.

 

 

 

 

 

 

مكتب التعليم المسيحي إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك سفر التكوين الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك