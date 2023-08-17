الزمالك يطالب زيزو بغلق ملف الاحتراف مؤقتًا

طالبت إدارة نادي الزمالك، أحمد سيد زيزو نجم الفريق، بغلق ملف الاحتراف مؤقتًا، والتركيز مع الفريق في الموسم الجديد، في ظل حاجة الفريق له فنيا .

وأوضحت الإدارة للاعب، أنه من العناصر الأساسية حاليا والمؤثرة ومن الصعب التفريط في خدماته بالموافقة على رحيله للاحتراف.

وكانت إدارة نادي الزمالك قد رفضت عروض سعودية لاحتراف زيزو، أبرزها عرض رسمي من فريق الشباب السعودي .

ويعود لاعبو الزمالك لاستئناف التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الفارس الأبيض في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وينتظر الزمالك في الموسم الجديد المشاركة في الدوري الممتاز، وسوبر النخبة بالإمارات بمشاركة 4 فرق، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس مصر عن النسخة الماضية التي وصل فيها الزمالك لنصف النهائي، وكأس مصر عن النسخة الجديدة للموسم الجديد.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.ِ