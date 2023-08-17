بالأسماء.. محافظة الجيزة تكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

نظمت محافظة الجيزة اليوم الخميس، احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من أبناء محافظة الجيزة المتفوقين على مستوى الجمهورية .

وتضم قائمة المكرمين الطلاب من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية هم:

- فايزة علي محمد محمود بإدارة منشأة القناطر التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبها الأول على الجمهورية.

-محمد حاتم عبد السلام بإدارة الهرم التعليمية بالشعبة الأدبية وترتبيه الرابع الجمهورية.

- وندا عمر السيد محمد بإدارة العجوزة التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبها الثامن على الجمهورية.

-معاذ عبد الرحيم أحمد بإدارة الدقي التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبه التاسع على الجمهورية .

كما تضم القائمة، أوائل شهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية وهم:

- ثراء سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وترتيبه الأول.

- والطالبة رحمه ياسر الصغير بإدارة العمرانية بالشعبة الأدبية وترتيبها الرابع.

- الطالبة ميسان سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وبالترتيب الثامن.

- والطالب -محمود سعد حسين بإدارة كرداسة وترتيبه العاشر والطالب.

- أحمد مقتدى مصطفى بإدارة الصديق بالشعبة الأدبية (كفيف) وترتيبه الثالث.

كما تضم القائمة شهادة الثانوية الفنية:

-هاجر عادل سعيد بادارة الهرم التعليمية بشعبة (فندقي إشراف داخلى) وترتيبها الأول.

-هايدى سمير إبراهيم بإدارة العمرانية التعليمية بشعبة زراعى (بستنه) وترتيبها الأول.