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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالأسماء.. محافظة الجيزة تكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

تكريم الأوائل
تكريم الأوائل
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نظمت محافظة الجيزة اليوم الخميس، احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من أبناء محافظة الجيزة المتفوقين على مستوى الجمهورية . 

وتضم قائمة المكرمين الطلاب من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية هم: 

- فايزة علي محمد محمود بإدارة منشأة القناطر التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبها الأول على الجمهورية.

-محمد حاتم عبد السلام بإدارة الهرم التعليمية بالشعبة الأدبية وترتبيه الرابع الجمهورية.

- وندا عمر السيد محمد بإدارة العجوزة التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبها الثامن على الجمهورية.

-معاذ عبد الرحيم أحمد بإدارة الدقي التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبه التاسع على الجمهورية . 

كما تضم القائمة، أوائل شهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية وهم:

- ثراء سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وترتيبه الأول.

- والطالبة رحمه ياسر الصغير بإدارة العمرانية بالشعبة الأدبية وترتيبها الرابع.

- الطالبة ميسان سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وبالترتيب الثامن.

- والطالب -محمود سعد حسين بإدارة كرداسة وترتيبه العاشر والطالب.

- أحمد مقتدى مصطفى بإدارة الصديق بالشعبة الأدبية (كفيف) وترتيبه الثالث.

كما تضم القائمة شهادة الثانوية الفنية:

-هاجر عادل سعيد بادارة الهرم التعليمية بشعبة (فندقي إشراف داخلى) وترتيبها الأول. 

-هايدى سمير إبراهيم بإدارة العمرانية التعليمية بشعبة زراعى (بستنه) وترتيبها الأول.

تعرف علي اسماء أوائل الثانوية العامة اسماء أوائل الثانوية العامة والازهرية والدبلومات الفنية محافظ الجيزة محافظة الجيزة