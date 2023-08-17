متحديًا إصابته.. شاب مصري يسجل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا بموسوعة جينيس

من رحم المعاناة يولد الأمل، كلمات بسيطة تلخص قصة كفاح شاب مصري يدعى "عمر عبد القادر"، تعرض لحادث تسبب في بتر ساقه ما مثل نقطة تحول في حياته.

وفي تقرير عرضته قناة “القاهرة الإخبارية “، يبلغ "عبد القادر"29 عاما فقد ساقه اليسرى من فوق الركبة منذ نحو 7 سنوات وبعد الحادث بدأ يتردد على صالة من الألعاب الرياضية لمساعدة نفسه على تحسين صحته النفسية والبدنية.

وبعد سنوات من التدريب قرر عبد القادر المنافسة على تحقيق رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة "جينيس" تحت عنوان( LA1 )، والذي يتعلق بأكبر عدد من تمارين العضلات في ساعة واحدة وهو ما حققه بإكمال 160 عدة، وبحسب تصنيف موسوعة جينيس (LA1)، هو رقم قياسي لمبتوري إحدى الساقين من فوق الركبة في ظل عدم وجود ساق المشارك من فوق مفصل الركبة او بداية من المفصل.