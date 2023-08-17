محافظ الفيوم يتابع أعمال توصيل المرافق لمصنع يازاكى الياباني لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة أعمال توصيل المرافق لمشروع مصنع "يازاكى" الياباني لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، بحضور مسئولى شركات المرافق "الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحى، الاتصالات، الطرق".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والمهندس أحمد البديوى العضو المنتدب لشركة "يازاكى" مصر، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والمهندس نهاد أسامة مدير عام بجهاز تعمير القاهرة الكبري، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، ووسام فرحات مدير إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية، وممثلي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، وقطاع الكهرباء وهيئة الطرق والكباري، والاتصالات.

استعرض كلاً من مسئولى شركات المرافق جهود توصيل المرافق لقطعة الأرض، وكذا أعمال توصيلات شبكات الخدمات للمصنع، بالإضافة إلى أعمال الري والكهرباء، حيث أكد المحافظ، الانتهاء من توصيل المرافق في المواعيد المقررة، طبقا للجدول الزمني المحدد.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على التنسيق مع مسئولي الكهرباء والري لإزالة كافة المعوقات الفنية، وإنهاء كافة الأعمال اللازمة للبدء في الإنشاء، موجهاً بسرعة تحديد المكان المناسب لإقامة الموزع الكهربائي بالتنسيق مع مجلس مدينة الفيوم.

ومن جانبه، قدم العضو المنتدب لشركة "يازاكى" مصر، الشكر لمحافظ الفيوم على الاهتمام بالمشروع والتنسيق مع كافة الجهات لتيسير الإجراءات، وتذليل العقبات والوصول إلى هذه المرحلة للبدء فى إنشاء المصنع، لافتاً إلى أن محافظة الفيوم تتمتع بميزة نسبية فى مجال صناعات السيارات بما يضمن نجاح المشروع، ويسهم فى توظيف العمالة التى تصل إلى 3000 عامل من أبناء المحافظة.

جديراً بالذكر أنه قد تم توقيع العقود بين محافظة الفيوم وشركة يازاكي خلال الشهر الماضي لإنشاء أول مصنع أجنبي بالكامل على أرض المحافظة، وذلك في إطار الجهود الحثيثة للدولة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظة وتوطيد أواصر التعاون الدولي المثمر، وفتح مجالات جديدة للاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد، وتوفير فرص عمالة لأبناء المحافظة بالمشروع المزمع إنشاؤه بمنطقة منشأة كمال بطريق أسيوط الغربى.