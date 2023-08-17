دبلوماسي روسي: إعادة مواطنينا المحتجزين في السجون الأمريكية أولوية مطلقة

الخميس 17/أغسطس/2023 - 11:25 ص

قال السفير الروسي في (واشنطن) أناتولي أنتونوف، إن بلاده تطالب الولايات المتحدة بوقف مطاردة الرعايا الروس في دول ثالثة، مشيرا إلى أن إعادة المواطنين الروس المحتجزين في السجون الأمريكية "أولوية مطلقة".

وأضاف أنتونوف -حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الخميس- "لطالما عارضت روسيا مطاردة واشنطن للروس في دول ثالثة وتطالب بوقف مثل هذه الممارسة، ومع ذلك، تستمر الإدارة الأمريكية في العيش في عالم خاص بها مبني على قواعدها الخاصة بينما تتجاهل مصالح الدول الأخرى، ولن نتفق أبدا مع مثل هذا النهج".

وتابع أنتونوف "أن موسكو تدعو إلى إعادة جميع المواطنين الروس المحتجزين في السجون الأمريكية على وجه السرعة إلى أوطانهم"، مشيرا إلى أن هذه "أولوية مطلقة" ولهذا السبب نعتبر التكهنات حول هذه القضية غير مقبولة.. مضيفا: "نناضل من أجل عودة هؤلاء الأشخاص إلى وطنهم وعائلاتهم في أسرع وقت ممكن".

وأشار السفير الروسي إلى أن قضية تبادل الأسرى يتم حلها عبر الأجهزة المكلفة كما حددها رئيسا روسيا والولايات المتحدة عام 2021".

