طلاب كفر الشيخ يواصلون اختبارات الالتحاق بمدارس المتفوقين

قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن 573 طالبًا وطالبة، أدوا اختبارات مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، والتي بدأت يوم السبت، مشيرًا إلى أن الطلاب، الذين أدوا اختبارات مدرسة المتفوقين بعين شمس، بقاعة مركز التطوير التكنولوجي بكفر الشيخ، عددهم 78 طالبا وطالبة، وسيؤدي عدد آخر الاختبارات، اليوم الخميس.

وأضاف وكيل تعليم كفر الشيخ، أنه سيؤدي الطلاب آخر اختبارات مدرسة المتفوقين بعين شمس، اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن الذين أدوا الاختبارات سواء مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ وعين شمس، ممن قاموا بالتسجيل الإلكترونى، استوفوا أوراقهم إلى قسم شئون الطلبة بالإدارات التعليمية، ويتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة للطلاب الذين تقدموا فعليًا بأوراقهم.