ads
الخميس 17 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طلاب كفر الشيخ يواصلون اختبارات الالتحاق بمدارس المتفوقين

651 طالب أدوا الاختبارات

محمد عبد الله وكيل
محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن 573 طالبًا وطالبة، أدوا اختبارات مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، والتي بدأت يوم السبت، مشيرًا إلى أن الطلاب، الذين أدوا اختبارات مدرسة المتفوقين بعين شمس، بقاعة مركز التطوير التكنولوجي بكفر الشيخ، عددهم 78 طالبا وطالبة، وسيؤدي عدد آخر الاختبارات، اليوم الخميس.
وأضاف وكيل تعليم كفر الشيخ، أنه سيؤدي الطلاب آخر اختبارات مدرسة المتفوقين بعين شمس،  اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن الذين أدوا الاختبارات سواء مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ وعين شمس، ممن قاموا بالتسجيل الإلكترونى، استوفوا أوراقهم إلى قسم شئون الطلبة بالإدارات التعليمية، ويتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة للطلاب الذين تقدموا فعليًا بأوراقهم.

تعليم كفر الشيخ مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وكيل تعليم كفر الشيخ مركز التطوير التكنولوجي طلاب كفرالشيخ