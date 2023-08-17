بعد صفقة الهلال.. نيمار يتصدر قائمة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي

تصدر النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، الوافد الجديد لفريق الهلال السعودي، قائمة أغلى 10 صفقات في الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن، عقب انتقاله من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو.

ويعتبر البرازيلي نيمار دا سيلفا، هو الصفقة الأغلى حتى فى تاريخ الدوري السعودي، فيما حل مواطنه مالكوم لاعب الهلال السعودي في المركز الثاني بقيمة 60 مليون يورو، بينما جاء البرتغالي روبن نيفيز ثالثا برصيد 55 مليون يورو.

وجاءت قائمة اللاعبين الـ10 الأغلى فى تاريخ الدورى السعودى كالتالى:

1 - نيمار – الهلال (90 مليون يورو).

2 - مالكوم – الهلال ( 60 مليون يورو).

3 - روبن نيفيز- الهلال (55 مليون يورو).

4 - فابينيو – اتحاد جدة (47 مليون يورو).

5 - سيرجي سافيتش – الهلال (40 مليون يورو).

6 - رياض محرز – أهلي جدة (35 مليون يورو).

7 - جوتا فيليبي – اتحاد جدة (30 مليون يورو).

8 - ساديو ماني – النصر (30 مليون يورو).

9 - روجيه إيبانيز- أهلي جدة (30 مليون يورو).

10 - سانت ماكسيمان- أهلي جدة (27 مليون يورو).