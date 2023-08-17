بالفيديو.. أستاذ اقتصاد: التنمية الشاملة هو مخزون استراتيجى قوى للدولة المصرية

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن التنمية الشاملة فى شمال غرب مصر واحد من أهم 3 مشروعات قومية كان قد حددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى 2025، وهو مخزون استراتيجى قوى للدولة المصرية.

وأضاف عنبر، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن هذا المشروع يعول عليه كثيرا فى استيعاب الزيادة السكانية خلال الـ 40 عاما المقبلة، والتى تقدر بنحو 34 مليون نسمة، كما تستوعب عمالة وتوفر 11 مليون فرصة عمل حتى عام 2052 وجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى.

وأشار إلى أن هذا المشروع احتياطيا ومخزونا استراتيجيا يمكن أن تعتمد عليه الدولة خلال العقود المقبلة.

وأوضح أنه تم التعامل مع هذه المنطقة بوضع أولويات خلق المناخ الجاذب للاستثمار، من خلال المتغيرات الاقتصادية والمالية وحتى الأمنية.