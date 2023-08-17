20 لجنة أساسية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في مدارس الجيزة

تنطلق يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس، امتحانات الثانوية العامة ( الدور الثانى ) على مستوى الجمهورية وبمختلف مدارس تعليم الجيزة للعام الدراسى 2022 /2023، وتستمر حتى الثلاثاء 29 أغسطس 2023.

واوضح أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن إجمالى عدد المتقدمين بلغ 19212 طالبا وطالبة موزعين على 20 لجنة أساسية و 22 لجنة احتياطية علي مستوى محافظة الجيزة و17 مركزا لتوزيع الأسئلة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والحماية المدنية وشرطة النجدة للتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة الدور الثاني .



كما أكد "سلومة "، تجهيز 40 استراحة للمعلمين والمراقبين ورؤساء اللجان وتم تزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة علي أعلى مستوى، بالتنسيق مع مديرية الصحة تم توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أى مشكلة .



وشدد سلومة، على مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لادائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة، وعدم دخول الطلاب داخل اللجان بأى أجهزة إلكترونية مثل الهواتف، والسماعات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع .