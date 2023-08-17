نجوم التسعينيات يشعلون حماس الجمهور السعودي في حفل كاسيت 90.. صور

شهدت مدينة جدة ضمن فعاليات تقويم جدة حفلا جمع معجبي كوكبة من فنانين التسعينيات الشباب في حفل كاست 90 .

قدم الحفل الإعلامي ممدوح موسى، وافتتح الحفل فنان جيل الشباب في التسعينيات حسام حسني، وبدأ بالأغنية الأشهر له "كل البنات بتحبك" وقال خلال الحفل “أنتم جمهور عظيم تخلو الفنان نجم بقالي 30 سنة بغني أول مرة أشوف جمهور متفاعل مع الفنان مثلكم".

وأكمل الوصلة الطربية الثانية الفنان محمد محيي، حيث استمتع الجمهور على المسرح بأجمل أغانيه "أعاتبك على إيه، قادر وتعلمها، بحبك، إتخنقت".

والفنانة سيمون، دخلت المسرح بأغنية "تاكسي" وقدمت الأغاني: "ماشية، مش نظرة وابتسامة" وقالت سيمون خلال المؤتمر الصحفي: "الجمهور كله لمس مشاعري، التنظيم جدا راقي والجمهور حلوين".

وقدم الفنان حميد الشاعري الأغاني" حبيبي روح السمارة ، نسم الصبا ، الفستان الاسود ، جلجلي ، عيني "

وكانت من مفاجآت الحفل تكريم الفنان الكبير محمد الحلو وغنى أشهر أغانيه " ليالي الحلمية ، زيزنيا".

وأكمل الوصلة الخامسة الفنان خالد عجاج ، الذي ساهم في إرجاعنا للماضي الجمل بمجموعة من الأغاني " تعالي ، في ناس ، شكا حكى بكى ، أصعب حب ، وحشتيني ".

بعدها رحب الجمهور بالفنان مصطفى قمر للوصلة الغنائية السادسة ، بتفاعل الجمهور بمقولة " بص شوف مصطفى بيعمل إيه " وغنى بأجمل الأغاني الحماسية من ضمنها أغنية " الليلة دوب ، السود عيونو ، منايا ، هنحب أيامنا ، بسلم عليك" وقال مصطفى قمر لجمهوره " اتركوا أغاني للحفل الجاية " وختم وصلته الغنائية بأغنية " ياغزالة " بمشاركة حميد الشاعري.

واختتم الوصلة الغنائية الأخيرة الفنان إيهاب توفيق، وغنى مجموعة من الأغاني من ضمنها أغنية " سحراني ، عامل عملة، ملهمش في الطيب، الأيام الحلوة الله عليك ياسيدي، إنت عارفة" وختم الحفل بأغنية " تترجى فيا ".