الزراعة: تدريب طلاب الجامعات مجانا في مجالات الفاكهة والخضر وتنسيق الحدائق

قال الدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، إن المعهد قام خلال الأسبوع الحالي بتنفيذ برنامج تدريبى لـ٢٠٠ طالب وطالبة من قسمى الانتاج النباتي وقسم البساتين من كليات الزراعة لجامعة عين شمس وجامعة القاهرة وجامعة بنى سويف وجامعة بنها وجامعة المنيا وجامعة اسوان وجامعة جنوب الوادي، حيث تضمن البرنامج التدريبى على تدريب الطلاب على الاعمال الفنية الزراعية وأعمال المشاتل وعمليات الاكثار بالطرق العادية وبنظام زراعة الأنسجة وتضمن ايضا التعريف بدور وزارة الزراعة فى تحقيق الامن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية والتى تتضمن التوسع الافقى والرأسى فى الانتاج الزراعى.

كما تم التعريف ايضا بأقسام ووحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف المعهد ورسالته فى تطوير قطاع الزراعة لمواجهة التغيرات المناخية المتطرفة ومساهمة المعهد فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري وتقليل الإستيراد والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة الى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تداول المنتج الزراعي البستانى وكيفية تقليل الفاقد من مرحلة الجمع حتى وصول المنتج للمستهلك

من جانبه أكد الدكتوررمضان محمد وكيل المعهد للارشاد والتدريب، أن البرنامج التدريبى يهدف الى زيادة وعى الطلاب بكيفية التغلب على الآثار المناخية المتغيرة والآثار السلبية للاوبئة مثل فيروس كورونا والحروب العالمية بالإضافة الى تدريب الطلاب على الممارسات المعمليه الجيدة و كيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.

كما تم التدريب بأفرع المعهد المختلفة على مستوى الجمهورية( ديوان المعهد وأقسامه المختلفة - أقسام الخضر والنباتات الطبية والعطرية بالدقى - محطة بحوث البساتين بالمنصورة - مزرعة قها - محطة بحوث شندويل - محطة بحوث المراشدة - محطة بحوث كوم امبو - الحديقة النباتية بأسوان)