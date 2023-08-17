قصور الثقافة بالدقهلية تقدم فعاليات متنوعة احتفالا بعيد وفاء النيل

قدم فرع ثقافة الدقهلية عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بمواقعه التابعة، خلال اليومين الماضيين، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعيد وفاء النيل الذي يوافق 15 أغسطس من كل عام.

ففي بيت ثقافة أجا عقدت محاضرة بعنوان "النيل واهب الحياة"، تحدث بها سمير يوسف موضحا أن نهر النيل يمتاز بأنه أطول نهر في العالم ويمد الكثير من البلدان بالماء، موضحا أهمية الحفاظ عليه من التلوث وترشيد استهلاك مياهه.

وعقدت مناقشة كتاب "النيل عطاء وحياة" تحدثت بها فاطمة البلتاجي عن نهر النيل بأنه المصدر الرئيسي للمياه العذبة في مصر، ومصدر الطاقة الكهربائية، وفي السياق نظمت مكتبة شبراويش ورشة حكي عن "الحفاظ على مياه النيل" تحدث بها ربيع الحسانين عن أهمية نهر النيل بالنسبة للزراعة بمصر، وأطلق عليه قدماء المصريين "المعبود حابي" معبود الخير والنماء.

وضمن الفعاليات المقدمة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، عقدت مكتبة رأس الخليج محاضرة عن "الاحتفال بوفاء النيل" بمدرسة رأس الخليج الابتدائية، تحدث بها إيهاب الجندي عن احتفال المصريين كل عام يوم 15 أغسطس بعيد وفاء النيل، وأنه في العصر المملوكي والفاطمي كان المصريون يحتفلون بيوم وفاء النيل بمنطقة فم الخليج قرب جزيرة الروضة، وأن يوم وفاء النيل يعني أن مياه الفيضان في تلك الأيام تفيض بالقدر الكافي على مجري النيل علي جانبيه حيث يحمل الخير لأهل مصر.

وقدم قصر ثقافة نجيب سرور محاضرة بعنوان "الاحتفال بعيد وفاء النيل" تحدثت بها حسناء أنس عن عيد وفاء النيل الذي كان يسمي في الماضي بعيد جبر النيل، وتحدث حسن الخولى ببيت ثقافة البصراط في محاضرة بعنوان "النيل سر الحياة" أن عيد وفاء النيل يعد البداية الحقيقية للسنة المائية الجديدة وهذه دورة طبيعية مهمة في مصر منذ العصور القديمة، وتعلم المصريون من النيل تنظيم حياتهم والاستقرار والزراعة وبناء السفن، كما تعلموا منه الثقافة والتعايش وبناء الأسرة.

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