وزير الرى: التوجيه المائى يدعم التواصل بين روابط مستخدمي المياه والجهات الحكومية والأهلية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة أنشطة إدارات التوجيه المائى بالمحافظات، وأنشطة التوجيه المائى بمنطقة قوته بمحافظة الفيوم.

واستعرض الدكتور سويلم إجراءات تشكيل روابط مستخدمى المياه بالمحافظات، وتفعيل مواد قانون الموارد المائية والري الخاصة بالروابط، واستعراض مهام التوجيه المائى والمتمثلة فى دعم التواصل بين روابط مستخدمي المياه وبين مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني اللازم لنشر وتدعيم فكر المشاركة في إدارة الموارد المائية بين كافة المهندسين والعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، ودعم فكر النوع الاجتماعي وإدراجه ضمن أنشطة الوزارة، ودعم ونشر فكر المشاركة المجتمعية فى إدارة المياه والمحافظة على المياه من الإهدار والتلوث والمحافظة على الصحة العامة والبيئة والمحافظة على المجارى المائية، ونشر سياسات وإستراتيجيات الوزارة على المزارعين من خلال الروابط .



ووجه الدكتور سويلم لقطاع تطوير الرى وأجهزة التوجيه المائي بسرعة إعداد خطة عاجلة لتفعيل دور الروابط فى إدارة المياه على مستوي الترع الفرعية والمساقي الخاصة لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية.

كما استعرض دور إدارات التوجيه المائى فى تنفيذ خطة التحول من الرى بالغمر الى الري الحديث ، من خلال قيام التوجيه المائى بحصر الزمامات التى تستخدم أنظمة الرى الحديث بمعرفة الروابط ، وعقد ندوات للتواصل مع أعضاء الروابط ومسئولى الاجهزة المعنية للتوعية بأهمية الرى الحديث ، وعمل زيارات متبادلة بين المزارعين أصحاب تجارب الرى الحديث ذات العائد المادى الكبير على المزارعين بما يسهم فى زيادة مساحات الرى الحديث.



ووجه بضرورة إستمرار إدارات التوجيه المائى بالمحافظات فى تقديم الدعم الفنى والإرشاد للمزارعين وتعزيز دور المشاركة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى الحديث بما يعظم المردود الاقتصادى والاجتماعى فى هذا الشأن.

وفى ضوء توجيهاته خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الفيوم بتكثيف مجهودات التوجيه المائى في التواجد والتواصل مع المزارعين بمنطقة قوته لدعم روابط مستخدمي المياه والتحول للرى الحديث، استعرض الدكتور سويلم ما قامت به إدارة التوجيه المائى مؤخرا من مجهودات، حيث عقد التوجية المائي اجتماعات مع الروابط لتوصيل طلباتهم لأجهزة الرى والتعرف من الروابط على حالة الرى ومدى إستيفاء الاحتياجات المائية بالمنطقة.