تنشر "البوابة نيوز" أهم الأخبار المتوقعة ليوم الخميس 17 أغسطس 2023.

القاهرة.. تتوجه بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي إلى دبي للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 18 وحتى 30 أغسطس المقبل.

القاهرة.. طرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة، ويأتي اتساقا مع سياسة الدولة وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها، والعمل على إتاحة السلع وتوافرها في منافسة متكافئة تتميز بالشفافية.

الجيزة.. تنظم محافظة الجيزة احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية من أبناء محافظة الجيزة المتفوقين على مستوى الجمهورية.

الخارجة.. إجراء اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2024/2023، حتى الأحد المقبل، وذلك بعد إغلاق باب التقديم وفقًا للمعايير والشروط المعلنة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية.

بيروت.. عقد جلسة عامة تشريعية للمجلس النيابي اللبناني، والتي من أن تنظر في عدد من مشاريع القوانين والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.

سول.. يتوجه رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول إلى الولايات المتحدة؛ للمشاركة في قمة ثلاثية بين سول وواشنطن وطوكيو في "كامب ديفيد" يوم غد الجمعة؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن والاقتصاد مع نظيره الأمريكي جو بايدن والياباني فوميو كيشيدا.

لواندا.. تستضيف العاصمة الأنجولية لواندا أعمال القمة العادية الثالثة والأربعين لتجمع دول جنوب إفريقيا "سادك"، حيث من المقرر أن تنتقل رئاسة تجمع سادك الدورية إلى جوا لورينكو رئيس أنجولا ولمدة عام.