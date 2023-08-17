اليوم.. طقس حار رطب نهارا على القاهرة وأمطار رعدية على سيناء والصعيد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شديد الحرارة علي جنوب سيناء و جنوب البلاد ، وطقس معتدل الحرارة رطب علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا علي كافة الانحاء.

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 85 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وهناك أمطار خفيفة الي متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين وتمتد خفيفةورعدية علي حلايب وشلاتين.

كما أن هناك نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،34 للعظمى 25 درجة،وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 40 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد 35 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى 28 درجة .