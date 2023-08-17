الأهلي يُعدِّل عقد مصطفى شوبير ماديًا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن قيام لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح بتعديل عقد مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال مصدر بالأهلي لـ"البوابة نيوز" إن إدارة التعاقدات بقيادة أمير توفيق قامت بتعديل عقد مصطفى شوبير حارس الفريق بناء على توصية من لجنة التخطيط.

وأضاف المصدر أن قرار تعديل عقد مصطفى شوبير ماليًا بعدما أصبح الحارس الثاني في الفريق بعد رحيل علي لطفي.

وكان مصطفى شوبير يحصل على 2 مليون في الموسم وفقا للعقد الحالي مع الأهلي والذي يمتد حتى عام 2027 وتم رفع قيمة عقد الحارس إلى 3 ملايين في الموسم.

يذكر أن مصطفى شوبير أداءً مميزًا في الموسم الماضي بعد مشاركته في عدد من المباريات أبرزها مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.