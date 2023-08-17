افتتاح أول مدرسة رياضية بمطروح.. صور

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، موافقة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم على افتتاح مدرسة سيدي عبد الرحمن الإعدادية الثانوية الرياضية كأول مدرسة رياضية بمحافظة مطروح، ونقلة نوعية في إطار الجهود المبذولة والمستمرة للإرتقاء بمنظومة ونوعية التعليم بمطروح بما يواكب جهود التنمية بالمحافظة.

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن الدكتورة منى يحيى مستشار التربية الرياضية والعسكرية بالوزارة قامت بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية لمعاينة المنشآت الرياضية بالمدرسة، كذلك القرية الرياضية بسيدى عبد الرحمن، حيث أوردت اللجنة في تقريرها التفصيلي عقب معاينة مقر المدرسة توافر عدد كاف من الفصول لاستيعاب أبنائنا الطلاب وغرف التدريس ومعامل التكنولوجيا والحاسب الآلي والعلوم وغرف الإداريين وغرف تغيير الملابس الخاصة بالطلاب ودورات المياه، بالإضافة إلى وجود ملعب بالمدرسة يصلح لدخول بعض الشعب التدريبية مثل كرة القدم وألعاب القوى والكاراتيه.

وأوضح وكيل الوزارة أن المدرسة الرياضية الجديدة تعد نقلة نوعية تربوية رياضية بالمحافظة خاصة أن تلك المدرسة تعد فريدة من نوعها بمنطقة غرب مصر مما يساهم في تحقيق الطلاب التفوق الدراسي والرياضي وإعداد أبطال بكافة الألعاب الرياضية قادرة على التمثيل القومي بالبطولات الدولية.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم بمطروح برئاسة عمرو شحاتة، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للمناهج، والدكتورة منى يحيى مستشار التربية الرياضية والعسكرية، بعد الموافقة على افتتاح المدرسة الرياضية، مضيفا أن ذلك يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة المدرسية ورعاية واكتشاف الموهوبين رياضيا وفي ضوء الخطة الاستراتيجية لتطوير الرياضة المدرسية والارتقاء بها والتوسع في إنشاء المدارس الرياضية.

افتتاح مدرسة سيدي عبدالرحمن الإعدادية الثانوية الرياضية كأول مدرسة رياضية

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