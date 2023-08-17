الخارجية الأوكرانية: نسعى للحصول على دعوة لحضور قمة مجموعة العشرين في الهند

الخميس 17/أغسطس/2023 - 09:34 ص

قال نائب وزير الخارجية الأوكراني ميكولا توتشيتسكي، إن أوكرانيا وشركاءها يعملون من أجل الحصول على دعوة لحضور قمة مجموعة العشرين في الهند.

وقال توتشيتسكي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - "نعتقد أن ما يفعله الاتحاد الروسي فيما يتعلق بإنهاء صفقة الحبوب يمثل تحديا كبيرا ليس فقط لدول الاقتصادات الأفريقية والآسيوية ولكن أيضا لاقتصادات العالم".

وأضاف أن أوكرانيا ترغب في المشاركة في قمة مجموعة العشرين حيث ستتم مناقشة المشاكل الاقتصادية هناك.

وكان وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار قد قال في وقت سابق إن أوكرانيا لم تتم دعوتها لحضور قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الهند يومي 9 و10 سبتمبر.

وأشار جايشانكار إلى أن قرار الهند بعدم دعوة أوكرانيا جاء في ضوء حقيقة أن مجموعة العشرين تتعامل مع النمو والتنمية، وليس تسوية النزاعات التي يجب أن تتم في مجلس الأمن الدولي.

في سياق منفصل، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 256 ألفا و50 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و329 دبابة، و8 آلاف و398 من المركبات المدرعة، و5 آلاف و169 من النظم المدفعية، و714 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و486 من أنظمة الدفاع الجوي، و315 طائرة مقاتلة، و314 مروحية، و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و641 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 773 من المعدات الخاصة، و4 آلاف و272 طائرة مسيرة، وإسقاط 1406 صواريخ كروز".