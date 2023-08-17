إعلام أمريكي: بلينكن تحدث مع بول ويلان المُحتجز في سجن روسي

الخميس 17/أغسطس/2023 - 09:26 ص

قال مصدر مطلع إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث عبر الهاتف مع المواطن الأمريكي بول ويلان المحتجز في سجن روسي.

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، اليوم الخميس، عن المصدر قوله إن بلينكن قال لويلان: "نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادتك إلى الوطن في أقرب وقت ممكن".

وألقي القبض على "بول ويلان"، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية في عام 2018، واحتجز لمدة 18 شهرا في سجن ليفورتوفو في موسكو وحكم عليه بالسجن 16 عاما في عام 2020 بتهمة التجسس، وينفي الرجل هذه الاتهامات.

وقالت الولايات المتحدة إن ويلان "محتجز ظلما"، وهو مصطلح يعني أن التهم وهمية وأن القضية ذات دوافع سياسية، وزارت لين تريسي السفيرة الأمريكية لدى روسيا ويلان في مايو في سجن بشرق روسيا كان محتجزا به.