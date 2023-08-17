استشهاد شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لجنين

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية أحد أحياء مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية اليوم الخميس.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن "الشاب مصطفى الكستوني (32 عاما) استشهد بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين صباح اليوم".

وأضافت الوزارة أن "إحدى موظفات وزارة الصحة (34 عاما)، تعمل في المهن الطبية المساندة، أصيبت برصاصتين في البطن والصدر خلال العدوان على جنين".

ووفق المعلومات فإن اشتباكات عنيفة تدور بين كتيبة "جنين" التابعة لـ"سرايا القدس"، وقوات الاحتلال الإسرائيلية.

هذا وذكرت وسائل إعلامية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بتفجير مخبز أثناء اقتحامها لمدينة جنين.