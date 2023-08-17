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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الجوية الأوكرانية: توريدات "إف 16" لن تبدأ قبل 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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صرح المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية يوري إيجنات بأن أوكرانيا لن تحصل على طائرات "إف 16" قبل عام 2024، جاء ذلك حسبما ذكرت ″روسيا اليوم″.

وقال إيجنات في حديث للتلفزيون الأوكراني، يوم الأربعاء: "من الواضح أننا لن نستطيع حماية أوكرانيا بطائرات "إف 16" هذا الخريف والشتاء".

وأشار إلى أن كييف تعلق آمالا كبيرة على هذه الطائرات، لأنها قد تكون عنصرا مهما من الدفاع الجوي الأوكراني للتصدي للصواريخ الروسية.

وأضاف أن "المسألة على كل حال بدأت بالتحرك من نقطة الجمود. ونفهم أن طيارينا سيتدربون خلال الفترة القريبة. ولكن في الوقت ذاته نحتاج إلى تعزيز قدرات دفاعاتنا الجوية". 

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات "إف 16" سيبدأ قريبا، دون تحديد أي مواعيد. ولم يتم تحديد موعد التوريدات أيضا.

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