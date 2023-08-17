مصارعة حرة لعملاقي التكنولوجيا.. «نزال القفص» يشعل فتيل الأزمة بين «مارك» و«ماسك».. والأخير يصفه بـ«الجبان»

يشهد العالم ولأول مرة تحديًا فريدًا من نوعه بين قطبي التكنولوجيا وانتقالهم من العالم الافتراضي للتكنولوجيا المتطورة إلى أرض الواقع، حيث قرر مارك زوكربيرج، مؤسس "ميتا"، وإيلون ماسك، مالك مجموعة "إكس" السابقة (تويتر) عمل نزال بينهما ليشاهده العالم على أرض محايدة، والذي كثر الحديث بشأنه خلال الأيام الماضية.

ونستعرض عبر جريدة «البوابة نيوز» التفاصيل المثيرة حول النزال المرتقب بين «مارك» و«ماسك» والتطورات الأخيرة والبلد المستضيفة لـ«معركة القفص» والجهة التي ستصرف لها العائد المادي من هذا النزال وكذلك ردود فعل رواد «السوشيال ميديا» على هذا الحدث، وذلك خلال السطور التالية:

تفاصيل النزال المرتقب

أعلن ماسك في يونيو الماضي مالك تطبيق «إكس» عبر تغريدة له بأنه «مستعد لخوض معركة في قفص»، وسرعان ما استجاب له مارك مالك «فيسبوك وإنستجرام» وقبل التحدي وطلب منه إرسال الموقع الذي سيتم فيه النزال، مما أثار الكثير من التساؤلات بين رواد السوشيال ميديا.

موعد النزال

وكان من المقرر أن يوم 26 أغسطس هو اليوم المحتمل لهذه المواجهة، لكن لم يتم حتى الآن إصدار أي إعلان رسمي يفيد بذلك.

مارك: إيلون ماسك "ليس جادًا"

وجرى في الأيام الماضية محادثات بين الاثنان أفادت بقبول مارك التحدي أنه على استعداد تام للنزال، ولكن آخر ما صرح به مارك عبر الغريدات، أن إيلون ماسك "ليس جادًا" بشأن خوض معركة معه في القفص وإنه قد "حان وقت المضي قدما".

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي الذي يملكه "ثريدز"، قال زوكربيرغ إنه عرض على ماسك، مالك شركة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، "موعدا حقيقيا" لكن رجل الأعمال المنافس قدم الأعذار.

وعلى النقيض كان ماسك قد أشار في وقت سابق يوم الأحد على موقع الرسائل الخاص به (إكس)، المعروف سابقا باسم تويتر، إلى أنه على استعداد للنزال في وقت مبكر يوم الإثنين.

مكان «معركة القفص» وطبيعة الصراع

انتشرت تكهنات كثيرة حول مكان إقامته والكيفية التي ستكون عليها طبيعة النزال نفسه، حيث صرح وزير الثقافة الإيطالي إنه تحدث إلى السيد ماسك حول استضافة بلاده المواجهة كحدث خيري، وذا ما أثار الكثير وهذا التصريح أثار العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت إيطاليا ستكون خلفية مبارزتهما، وهل سيكون النزال في الواقع أم في العالم الافتراضي.

ماسك يعلن عن إمكانية خضوعه لعملية جراحية

ومع ذلك، نشر رئيس شركة ميتا يوم الأحد على موقع ثريدز: "إيلون لم يؤكد موعدا، ثم يقول إنه يحتاج إلى عملية جراحية، ويطلب الآن إجراء جولة تدريبية في الفناء الخلفي لمنزلي بدلا من ذلك".

وأضاف: "إذا كان إيلون جادا بشأن موعد حقيقي وحدث رسمي، فهو يعرف كيف يصل إلي. وإلا فقد حان الوقت للمضي قدما. سأركز على التنافس مع الأشخاص الذين يأخذون الرياضة على محمل الجد."

ماسك يصف مارك بـ«الجبان» ويقترح عليه موعدًا

ومع ذلك، رد ماسك عبر تطبيق إكس واصفا رئيس ميتا بأنه "جبان".

وفي وقت سابق، نشر ماسك رسالة نصية متبادلة عبر منصة الرسائل يزعم أنها بينه وبين زوكربيرغ.

يخبر ماسك في الرسالة رئيس شركة ميتا بأنه سيكون في مدينة "بالو ألتو"، موطن مقر شركة ميتا، يوم الإثنين وأن القتال يمكن أن يدور في "أوكتاغون"، وهي حلبة للمنافسة ثمانية الأضلاع تقام فيها معارك القفص.

وتابع السيد ماسك: "لم أتدرب كثيرا، باستثناء مباراة قصيرة مع ليكس فريدمان (عالم الكمبيوتر ومقدم البودكاست) اليوم".

وقال: "بينما أعتقد أنه من غير المحتمل إلى حد كبير، نظرا لاختلاف الحجم بيننا، فربما تكون "بروس لي" العصر الحديث وستفوز بطريقة ما."

ماسك: جميع أرباح النزال للجمعية الخيرية

وكان الملياردير الأمريكي أعلن في وقتِِ سابق عن نيته بث النزال القتالي المنتظر بينه وبين مارك مباشرة على منصة X وقال في تغريدته: "نزال مارك مع ماسك في بث مباشر على منصة إكس.. وستحول جميع الأرباح إلى الجمعية الخيرية للمحاربين القدامى."

التطورات الأخيرة للنزال المرتقب

ازدادت التكهنات والتساؤلات حول تفاصيل النزال المراقب وهل سيتم بالفعل في الوقت الحالي أم أنه سيتم تأجيله حتى إشعار آخر، حتى الآن لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن موعد أو مكان النزال وما هي إلا مجرد اقتراحات تتداول بين الطرفين، مما أثار ردود الأفعال من جانب الجمهور ومتابعي عالم التكنولوجيا، حيث تباينت الآراء بين يميلون ويشجعون على عمل النزال والبعض الآخر يرى أنه مجرد شو لإثارة الجدل فقط.

وما زال حتى الآن تصدر التكهنات والتوقعات بين الجمهور حول إقامة هذا النزال ولكن الحقيقي والمسلم به أن الموضوع ما زال مبهم ولم يصدر تصريح رسمي إلى الآن والجمهور ينتظر بلهفة لمعرفة ما سيؤول إليه هذا الصراع بين أغنى اثنين في عالم التكنولوجيا.