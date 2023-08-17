«فريدة» تخطف أنظار جمهور الأردن.. و«ثقافة الزرقاء» تهدي درع تكريم لبطلة العرض

شهد مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في محافظة الزرقاء، بالمملكة الأردنية الهاشمية، مساء أمس الأربعاء، العرض المسرحي المصري "فريدة"، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان الزرقاء للمونودراما في دورته الأولى بالأردن.

وعقب انتهاء العرض أهدى أيمن عرار، مدير مديرية ثقافة محافظة الزرقاء، ورئيس اللجنة العليا لمهرجان الزرقاء للمونودراما في دورته الأولى، وعبير عيسى مدير المهرجان، درع مديرية ثقافة محافظة الزرقاء، للفنانة عايدة فهمي بطلة عرض "فريدة" تقديرا لموهبتها الفنية ومسيرتها الإبداعية.

«فريدة» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، التابعة للبيت الفني للمسرح، ويأخذنا العمل في رحلة عبر الزمن ما بين الماضي والحاضر ببساطة ويسر في قالب تشويقي اجتماعي، حيث نعيش خلال مدة العمل مع ممثلة تحاول أن تبرز جوانب حياتها، سواء من محطات نجحت خلالها وأخرى أدت إلى فشلها، ومن هنا تعطي للجمهور دروسًا مستفادة عن حياتها، وسُمي العرض «فريدة» على اسم بطلة المسرحية، خاصةً أنها فتاة جميلة يحبها كل من حولها بمجرد أن يشاهدها، لكنها تدخل في صراعات مستمرة مع من حولها.

مونودراما «فريدة» عن نص «أغنية البجعة» للكاتب المسرحي الروسي أنطون تشيكوف، ومن بطولة الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبدالله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

تقام فعاليات مهرجان الزرقاء للمونودراما، فعاليات دورته الأولى، بالمملكة الأردنية الهاشمية، في الفترة من 10 حتى 18 أغسطس الجاري، برعاية وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، ومديرية ثقافة محافظة الزرقاء بالتعاون مع فرقة الزرقاء للفنون المسرحية، ومجلس محافظة الزرقاء، وأمانة عمان الكبرى، ونقابة الفنانين الأردنيين.

كما يشارك في المهرجان 12 دولة عربية، وهي: «مصر، والأردن، والمغرب، وتونس، وليبيا، والجزائر، وفلسطين، واليمن، والعراق، وسلطنة عمان، وسوريا، والبحرين».