بركلات الترجيح.. مانشستر سيتي بطلًا للسوبر الأوروبي على حساب إشبيلية

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لقب بطولة السوبر الأوروبي 2023، عقب فوزه على نظيره إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ملعب كارايسكاكيس باليونان.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح مباشرة من نقطة الجزاء.

وكان الفريق الأندلسي، تقدم بهدف على مان سيتي، بفضل كرة رأسية رائعة من الدولي المغربي يوسف النصيري، الذي ارتقى بشكل مميز، بعدما أحسن التعامل مع عرضية ماركوس أكونيا، ليسكن الكرة في شباك الحارس البرازيلي برأسه في الدقيقة 25.

وأحرز كول بالمر، هدف التعادل لصالح السيتي، في الدقيقة 63 برأسية من صناعة زميله رودري، لتصبح النتيجة 1-1، وتستمر حتى صافرة النهاية بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لخطف هدف الفوز.

وابتسمت ركلات الحظ الترجيحية لفريق مانشستر سيتي، ليتوج بطلًا لبطولة السوبر الأوروبي 2023 بنتيجة 5-4، للمرة الأولى في تاريخه على حساب إشبيلية.

وبذلك، حصد مانشستر سيتي في موسم 2022-2023، 4 بطولات، الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، وأخيرًا السوبر الأوروبي، وخسر بطولة كأس الدرع الخيرية أمام أرسنال.