سلاح الجو الأوكراني: دخول مجموعة من الطائرات الروسية للمجال الجوي لمصب نهر "الدانوب"

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي دخلت المجال الجوي لمصب نهر الدانوب خلال الساعات الماضية، وتوجهت نحو أحد الموانئ القريبة من الحدود مع رومانيا.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفروم" الأوكرانية عن حاكم منطقة أوديسا الجنوبية أوليه كيبر منشور بثه عبر حسابه على موقع "تليجرام"، طلب فيه من سكان منطقة "إزمايل" في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا "بالتوقيت المحلي للبلاد" باللجوء إلى مناطق آمنة والاحتماء بالملاجئ، مشيرة إلى أنه تم إلغاء الإنذار بشأن الغارة الجوية بعد نحو ساعة.

وكانت موانئ الدانوب الأوكرانية منفذا لربع صادرات الحبوب تقريبا قبل انسحاب روسيا من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.. وأصبحت منذ ذلك الحين المنفذ الرئيسي، حيث يتم إرسال الحبوب على قوارب إلى ميناء "كونستانتا" الروماني على البحر الأسود لشحنها.

وكانت موسكو أخطرت الأمم المتحدة في 17 يوليو الماضي، بأنها لن تجدد اتفاق الحبوب المهم مع تركيا وأوكرانيا والذي سمح لكييف بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دمتري بيسكوف، إن الاتفاق وصل إلى نهايته "بحكم الأمر الواقع".

وكان الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة سمح لسفن الشحن بالمرور عبر البحر الأسود من موانئ أوديسا، وتشورنومورسك، ويوجني/بيفديني.

ونددت دول غربية عدة بالانسحاب الروسي من اتفاقية تصدير الحبوب، إذ اعتبرت أمريكا القرار عملا وحشيا سيتسبب في معاناة الكثيرين، فيما طالبت فرنسا موسكو بالعودة بشكل فوري لاتفاقية الحبوب، فيما أكدت الأمم المتحدة أن الملايين سيدفعون ثمن القرار الروسي.