مستند.. الزمالك يرفض عرض الشباب السعودي لشراء " زيزو "

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك فكرة التفريط في خدمات أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى النادي عرضا من قبل نادي الشباب السعودي يطلب خلاله ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان والد زيزو طلب الموافقة على احتراف نجله إلا أن أحمد مرتضى عضو المجلس أخطره برفض الأمر وفي نفس الوقت رفض أمير مرتضى المشرف على الكرة رحيل زيزو.

ويتمسك مسؤولو الزمالك باستمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ونفى مسؤولو الزمالك ما تردد حول موافقة النادي على بيع اللاعب مقابل 6 ملايين دولار.

عرض الشباب السعودي لشراء زيزو

ويعود لاعبو الزمالك لاستئناف التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الفارس الأبيض في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وينتظر الزمالك في الموسم الجديد المشاركة في، الدوري الممتاز، وسوبر النخبة بالإمارات بمشاركة 4 فرق، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس مصر عن النسخة الماضية التي وصل فيها الزمالك لنصف النهائي، وكأس مصر عن النسخة الجديدة للموسم الجديد.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.ِ