غدا.. دينا الوديدي تحيي حفلا في الإسكندرية

تحيي الفنانة دينا الوديدي، في الثامنة والنصف مساء غد الخميس، حفلا غنائيا جديدا، بالمسرح المكشوف في مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته العشرين.

تقدم الفنانة دينا الوديدي باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة منها: بلالين، وتدور وترجع، والمجد، الله باقي، ووشوش الودع، واحكيلي، ومتغربين، عايشه، وطيب ايه، ومنام، وفي بلاد العجايب، وسكون، وكتر الوجع" وغيرها من الأغاني.

وكانت الفنانة دينا الوديدى قد طرحت ألبومها الجديد "خمس فصول"، على مختلف المنصات الرقمية، والذي يضم 5 أغنيات، وهى: "المجد، ووشوش الودع"، ومتغربين، وبلالين، وطب ايه".

كما شاركت دينا الوديدي فى كتابة بعض أغاني ألبومها، بالتعاون مع مجموعة من الشعراء الشباب، وهم: ندى الشبراوى، وأحمد عبدالخالق، وعمرو نور، ونبيل عبدالحميد، بالإضافة إلى خمسة موزعين موسيقيين، وهم: رامى عطا الله، ووائل السيد، وكريم حسام، وفادى بدر، وماهر الملاخ.

ويعد الألبوم تجربة موسيقية ومغامرة جديدة فى مشوارها كبروديوسر، ومنتجة، وملحنة لأغانيه، ويمثل رحلة شعورية داخل أفكارها ومشاعرها المتراكمة خلال العامين الماضيين، وبداية لمرحلة جديدة فى مسيرتها المهنية.