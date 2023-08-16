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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخصين في حادث انقلاب "توك توك" في أرض زراعية بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب شخصان بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية "توك توك" كانا يستقلاه في إحدى الأراضي الزراعية، على طريق فرقص/ طامية، مساء اليوم الأربعاء، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلب به وبإحدى السيدات التي كان يقوم بتوصيلها.


وعلى الفور هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين للمستشفى وإتخاذ اللازم.
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب توك توك في قطعة أرض زراعية على طريق فرقص/ طامية بسبب السرعة الزائدة ووجود مصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وهما عمي علي عبد الواحد (21 سنة)، وخديجة عبد الله حميدة (29 سنة)، بإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات وإشتباه كسور متفرقة بالجسم. 


ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليهما وتشخيص إصاباتهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.
وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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