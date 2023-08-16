الجمعة.. "الحرملك" تحيي حفلا فنيا في قصر الأمير طاز

تحيي فرقة "الحرملك" للموسيقى والغناء، بقيادة الدكتورة مروة عبدالمنعم، أستاذ مساعد آلة الفيولينه بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، وذلك في الثامنة من مساء الجمعة المقبلة، الموافق 18 أغسطس الجاري، بمركز إبداع قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

يتضمن برنامج الحفل عدد من المقطوعات الموسيقية وأغاني منها: "ميدلى فيروز"، و"أكدب عليك"، و" 3 دقات"، و"أكابيلا"، و"الموضات"، و"بحتاجلك وتحتاجلى"، وغيرها من الأغاني.

تعد فرقة الحرملك من أشهر الفرق النسائية، التي تأسست عام ٢٠١٧ من عازفات ومطربات محترفات بقيادة د. مروة عمرو عبدالمنعم، وتقدم ألوان مختلفة من الأغانى العربية القديمة والحديثة.