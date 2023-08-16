السوبر الأوروبي.. رأسية النصيري تتقدم لـ«إشبيلية» على مانشستر سيتي (فيديو)

افتتح الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني، أهداف مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي، المقامة حاليًا على ملعب كارايسكاكيس باليونان، في نهائي السوبر الأوروبي 2023.

وبهدف النصيري، تقدم إشبيلية على مانشستر سيتي، بفضل كرة رأسية رائعة، ارتقى فيها النصيري بشكل مميز، بعدما تعامل مع عرضية ماركوس أكونيا بنجاح، ليسكن الكرة في شباك الحارس البرازيلي في الدقيقة 25.

ويشارك إشبيلية في السوبر الأوروبي، بعدما حصد لقب بطولة الدوري الأوروبي عقب الفوز على روما الإيطالي.

كما يتواجد مانشستر سيتي في نهائي السوبر الأوروبي 2023، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

وبدأ مانشستر سيتي مباراة السوبر الأوروبي أمام إشبيلية، على النحو التالي.

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان آكي – جوشكو جفارديول – مانويل أكانجي – كايل والكر

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش – رودري - كول بالمر

وفي الهجوم: جاك جريليش - إيرلينج هالاند - فيل فودين.

فيما دخل إشبيلية، اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ماكوس أكونيا – لويس بادي – نيمانيا جوديل- خيسوس نافاس

خط الوسط: إيفان راكيتيتش – أوليفيه توريس – خوان خوردان

وفي الهجوم: لوكاس أوكامبوس – يوسف النصيري – إريك لاميلا.