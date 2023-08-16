رسميًا.. روما يستعير لاعبا برتغاليا من باريس سان جيرمان

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع البرتغالي ريناتو سانشيز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخرج الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز من حسابات المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، ليخرج معارًا إلى روما في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعاقد روما مع سانشيز حتى صيف 2024، مع وضع بند في عقده مع نادي العاصمة الإيطالية بخيار الشراء النهائي.

ولم يكشف نادي روما عن أي تفاصيل خاصة بالصفقة، إلا أن التقارير أكدت أن الإعارة جاءت مقابل مليون يورو، فيما سيكون الشراء النهائي مقابل 15 مليون يورو في حال مشاركة اللاعب في 60% من مباريات الذئاب بالموسم الجديد.

ريناتو سانشيز

ورافق ريناتو سانشيز، زميله الأرجنتيني لياندرو باريديس في باريس سان جيرمان إلى روما، بعدما ضم النادي الإيطالي، الأخير في صفقة انتقال نهائي لمدة موسمين.