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الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يتابع فعاليات البرنامج القيادي العاشر للتأهيل لشغل وظائف قيادية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الذى ينظمه المركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للتأهيل لشغل وظائف عميد كلية، ووكيل، ورئيس قسم والذى يشارك به عدد كبير من الأساتذة من كليات جامعة المنوفية وخارجها ويستمر حتى ١٧ من أغسطس الحالى.
هذا وألقى رئيس الجامعة محاضرة عن كيفية اتخاذ القرارات وحل المشكلات، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين لاجتياز الدورة بنجاح.  

وحاضر اليوم بالجلسة الأولى بالبرنامج الدكتور أبو الخير عطية عميد كلية الحقوق السابق حيث تناول الجوانب القانونية في الأعمال الجامعية.

أعضاء هيئة التدريس البرنامج التدريبي الجوانب القانونية المشاركين