الدوري القطري.. حمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة على معيذر

شارك النجم المصري حمدي فتحي، المحترف ضمن صفوف الوكرة، في فوز فريقه على معيذر بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الجنوب في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري القطري للموسم الجديد 2023-2024.

وقاد حمدي فتحي، الوكرة لحصد أول 3 نقاط بالدوري القطري في موسمه الجديد، حيث لعب المباراة كاملة وقدم مستوى جيدًا.

وجاءت أهداف الوكرة عن طريق محمد بن يطو هدف في الدقيقة 44، وأيوب العسال هدفين في الدقيقتين 45+3 و72 من عمر المباراة.

وانضم حمدي فتحي لصفوف الوكرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من الأهلي لمدة 4 مواسم المقبلة في صفقة كلفت خزينة النادي القطري 3 ملايين ونصف دولار بحسب عدة تقارير صحفية.

ويرتدي حمدي فتحي القميص رقم 8 مع الوكرة، وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه مع النادي الأهلي طوال الفترة الماضية.