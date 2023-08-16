منتخب السعودية يواجه كوستاريكا وكوريا الجنوبية استعدادًا لكأس آسيا 2023

يواجه منتخب السعودية الأول، نظيريه كوستاريكا وكوريا الجنوبية خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا 2023.

ويلتقي المنتخب السعودي، كوستاريكا وكوريا الجنوبية في مباراتين وديتين، ضمن تحضيرات الاتحاد السعودي لكرة القدم لتجهيز الصقور لتصفيات كأس العالم 2026 المقبلة.

وفي بيان رسمي، أكد الاتحاد السعودي أن منتخب السعودية سيواجه نظيريه كوريا الجنوبية وكوستاريكا بشكل ودي في التوقف الدولي المقبل على ملعب سانت جيمس بارك الخاص معقل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويقيم منتخب السعودية، معسكرًا تحضيريًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، خلال فترة أيام الأجندة الدولية لشهر سبتمبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 الذي سيقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.

ومن المقرر، أن يخوض الأخضر خلال معسكره الذي سيقام في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في الثامن من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب كوريا الجنوبية في الثاني عشر من سبتمبر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب سانت جيمس بارك الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي.

ومازال يبحث الاتحاد السعودي لكرة القدم في الوقت الحالي عن مدرب جديد لتعيينه على رأس القيادة الفنية لمنتخب السعودية خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، ويأتي ضمن الترشيحات الإيطالي روبيرتو مانشيني الذي قدم استقالته من تدريب منتخب إيطاليا مؤخرًا.