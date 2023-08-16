أختل توازنها.. مصرع طفلة سقطت من الطابق العاشر بالهرم

لقيت طفلة في العقد الأول من عمرها مصرعها إثر سقوطها من الطابق العاشر بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفلة في العقد الأول من عمرها متوفاة وبها آثار كسور وكدمات ونزيف داخل وادعاء سقوط من علو ومقيمة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأنه أثناء لهو نجلتهم اختل توازنها وسقطت من شرفة شقتهم الكائنة بالطابق العاشر مما تسبب في مصرعها ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وجري التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.