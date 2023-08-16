من الجبل الأخضر لتركيا.. لاعب المقاولون العرب ينتقل إلى فنربخشة

أعلن نادي فنربخشة التركي، مساء اليوم الأربعاء، رسميًا ضم المدافع المصري عمر فايد من صفوف المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واجتاز عمر فايد، الفحوصات الطبية بنادي فنربخشة، ووقع على عقود انتقاله للنادي التركي لمدة 4 سنوات مقبلة، لينتقل من الجبل الأخضر مقر نادي المقاولون العرب إلى مدينة إسطنبول التركية.

ونشر فنربخشة بيانًا، قال فيه: «استمرارًا لتحضيرات موسم 2023-2024، إدارة كرة القدم تأخذ خطوات لإعادة هيكلة الفريق للفترة المقبلة».

وأضاف البيان: «بدأ نادينا المفاوضات لضم عمر فايد، المدافع المصري الذي ولد عام 2003، والذي يعد موهبة عالية».

وتابع نادي فنربخشة في بيانه: «وتم دعوة اللاعب إلى إسطنبول لإجراء الكشف الطبي وإنهاء المفاوضات».

وأتم: «وسيتم التخطيط لمستقبل فايد في الأيام المقبلة مع الجهاز الفني، وسيبدأ بالعمل مع الفريق حتى تنتهي الإجراءات الرسمية».

وشارك عمر فايد مع المقاولون العرب في 29 مباراة، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية للشباب، ليكون صاحب الـ20 عامًا على تمثيل الفراعنة في أولمبياد باريس 2024.